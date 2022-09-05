الامارات | فحص "كورونا" جديد.. صوت ونفس عميق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن تطبيقاً جديداً يعتمد على الذكاء الاصطناعي أظهر نجاحاً بنسبة تصل إلى 89% في الكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا من صوت الشخص خلال أقل من دقيقة واحدة.

يطلب التطبيق، الذي مازال تحت الدراسة والتجريب، من الشخص تسجيل صوت سعاله 3 مرات ثم صوت أخذ نفس عميق من الفم 3 إلى 5 مرات ثم قراءة جملة قصيرة 3 مرات. وكون فيروس كورونا يؤثر عادة على الجهاز التنفسي العلوي والحبال الصوتية، فإنه يؤدي إلى تغيرات في صوت الشخص وهو ما دفع الباحثون للتحقق من إمكانية تطوير تطبيق يكشف الإصابة بالفيروس.