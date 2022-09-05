الامارات | 5 كيلوغرام هيرويين مع مسافرة غير متوقعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مسؤولون في بولندا، إنهم عثرو على كمية كبيرة من الهرويين مع مسافرة غير متوقعة، وألقى رجال أمن المطار القيض على عجوزد نماركية (81 عامًا) كانت مسافرة من إفريقيا إلى كندا، لحيازتها كمية كبيرة من الهيروين.

وقرر ضباط الجمارك في مطار فريدريك شوبان فحص أمتعة المرأة التي تسير بصعوبة وتحتاج مساعدة يوم الأحد الماضي بعد أن اشتبهت في مسار رحلتها وسلوكها المضطرب، وتم اكتشاف عبوات تحتوي على 5 كيلوغرامات من الهيروين تحت قاع حقيبة زائفة، ونفت المرأة، التي تسافر من ملاوي وكينيا عبر الدوحة ووارسو، ارتكاب أي مخالفة وقالت إن أفراد أسرتها قد أعطوها الحقيبة مع هدايا لأقاربهم في كندا.

ووفقًا للمتحدثة باسم مكتب المدعي العام في وارسو،ألكساندرا سكرزينيارز، فقد تم احتجازها لمدة ثلاثة أشهر وفتح المدعون تحقيقًا. بموجب القانون البولندي ، تواجه ما يصل إلى 15 عامًا في السجن بتهمة الحيازة غير القانونية للمخدرات.

وأكد المسؤولون الدنماركيون وفقا لما ذكره موقع "ايست باي تايمز" أن مواطنًا دنماركيًا محتجزًا في بولندا وقالوا إن الوزارة "تقدم المساعدة القنصلية".