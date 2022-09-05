مذيعة تضطر لابتلاع ذبابة على الهواء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - في رد فعل غير متوقع، اضطرت مذيعة كندية لابتلاع ذبابة أثناء تقديمها الأخبار على الهواء مباشرة.

وفوجئت المذيعة فرح ناصر التي تقدم برنامج بقناة "غلوبال نيوز" أثناء بث مباشر على الهواء، بالذبابة تقتحم فمها بشكل مباشر، وقالت إنها شعرت بالذبابة وهي ترفرف في حلقها، إلا أنها تمالكت نفسها وأكملت حلقتها.

وفي مقطع فيديو نشرته فرح عبر حسابها على "تويتر"، أكدت المذيعة الكندية أنها ابتلعت الذبابة أثناء حديثها عن الفيضانات في باكستان.

رد فعل فرح كانت صادمة ومثيرة للإعجاب، فقد سيطرت على الأمر بطريقة احترافية، حيث تمالكت أعصابها وأكملت نشرتها، ما أثار إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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