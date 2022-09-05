الست مش مُلزمة تقلي بطاطس.. أفضل 3 أير فراير في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - تشير العديد من الأبحاث والدراسات إلي العلاقة القوية بين استهلاك الزيوت النباتية، والتعرض لأمراض القلب وضيق الشرايين، مما يجعل ربات البيوت يفكرن في اقتناء الأير فراير أو المقلاية الكهربائية، لعمل وجبات مقلية بقليل من الزيت أو بدون زيت، لتقديم وجبات صحية وآمنة لعائلاتها بدون الشعور بالذنب تجاههم.

لذلك يقدم لكِ الخليج 365 في هذا التقرير طريقة عمل الأير فراير بدون زيت، وسيكون دليلك للاختيار بين أفضل 3 أنواع من المقلاية الكهربائية بإمكانيات جبارة .

بلاك&ديكر أير فراير

يمكنك اختيار نمط الحياة الصحي مع القلاية الهوائية المذهلة من بلاك اند ديكر، تم تصميم القلاية الكهربائية بشكل مثالي كما تم تزويدها بأدوات تحكم سهلة الاستخدام مما يجعلها مريحة للاستخدام.

مميزات القلاية :-

- قلاية كهربائية بسعة 4 لتر مما يمكنك من تحضير الطعام الشهي لجميع أفراد عائلتك

- تمتازبمحرك بقوة تصل إلى 1500 واط ،وناقل هوائي للحرارة عالي السرعة مما يمنحك نتائج مذهلة في كل مرة.

- صُممت بشكل مبتكر مع أقدام مقاومة للإنزلاق لسهولة الاستخدام.

- تم تزويد الغطاء والمقابض بخاصية التبريد مما يسهل عملية الحمل.

- تعد قطع القلاية الهوائية آمنة لوضعها في غسالة الصحون مما يجعلها سهلة الغسل والصيانة.

- تمتاز بالتصميم المضغوط مما يمكنك من تخزينها بسهولة تامة في مطبخك.

- صُممت قلاية ايروفراي الكهربائية للعمل بدون زيت، ليساعدك في تقديم وجبات صحية وآمنة لعائلتك ، حيث يمكنها قلي كافة أطعمتك المفضلة، بما فيها الدجاج والبطاطس المقلية وحلقات البصل مع قليل من الزيت أو بدون زيت، مما يمنحك تجربة طبخ بدون الشعور بالذنب.

حصلت القلاية الكهربائية هذه علي استحسان العديد من المستخدمين، حيث وصل تقيمها بالخمس نجوم إلى 58%

وعن عيوبها فذكر بعض المستخدمين أن حجم الطاسة الداخلية متوسط، فهي مناسبة لعمل كميه جيده من البطاطس و طهي وجبات صغيرة، كما اشتكى البعض من ضعف خامتها مما قد يعرضها للكسر بسهولة.



قلاية هوائية كهربائية بفرن للطهي من كينوود

استمتعي بتحضير وجبة شهية كل يوم لعائلتك مع فرن مقلاة الهواء متعدد الوظائف من كينوود.

حيث يتيح لك تصميمه متعدد الاستخدامات تنفيذ مجموعة واسعة من مهام الطهي، بما في ذلك التحميص والقلي والتحمير وغير ذلك الكثير.

مميزات القلاية الكهربائية

- يتميز فرنها بـ 3 شبكات منفصلة لتحضير مجموعة من الأصناف دفعة واحدة، مما يجعله فرنًا متعدد الوظائف مثالي لطبخ المقبلات الشهية.

- تأتي المقلاة مع مجموعة متنوعة من الأدوات المساعدة، بما في ذلك 3 أسياخ شواء ومشواة ومقلاة تحميص ومقبض لإزالة الأسياخ وسلة دوارة، إذ تتيح لك هذه القطع الإضافية إعداد مجموعة كبيرة من المقبلات الشهية والأطباق الجانبية.

- تتميز مقلاة الهواء بمؤقت لمدة 60 دقيقة لتحديد المدة المطلوبة لاكتمال وجبتك الأولى في حين تقوم بتحضير وجبة أخرى، أما قدرتها التي تبلغ 2000 واط وتصميم الشبكة الثلاثية فتوفر لك طريقة ذكية لطبخ أطباق متعددة دفعة واحدة.

- تأتي بسعة 11 لتر

وعن تقييم المستخدمين فاستطاعت تلك المقلاية الكهرباية أن تحصل على 5 نجو بنسبة 55%، لم نرصد لها أي تعليقات سلبية من المستخدمين إلا أنها تأتي بدون ضمان.



قلاية بدون زيت اكتيفراي من تيفال

استمتع بلذة الأطعمة المقلية المقرمشة دون الشعور بالذنب، تجمع المقلاة الهوائية اكتيفراي ادفانس بين التنظيم الذكي لدرجة الحرارة، وتدفق الهواء عالي السرعة، ومجداف اكتيفراي الفريدة من نوعه، للحصول على أفضل النتائج وأكثرها اتزانًا.

ما عليك سوى وضع المكونات بها، واضبطيها واذهبي ،ليس هناك المزيد لتفعليه، يتم قلب الطعام وتدويره تلقائيًا بواسطة مجداف اكتيفراي، بينما يتم تنظيم درجة الحرارة بواسطة جهاز استشعار، لتحصلي على مكونات مطبوخة بالتساوي ومليئة بالنكهة، على الرغم من قلة الزيت (وقليل من الرائحة)، حتى أن هناك إيقاف تشغيل تلقائي لتوفير الراحة التامة وغطاء زجاجي لسهولة المراقبة.

مميزات تيفال اكتيفراي ادفانس

- تتميز المقلاة الهوائية باستخدام ملهم مليء بالوصفات اللذيذة وسعة كبيرة مثالية لجميع أفراد الأسرة.

- كما أنها سهلة التنظيف حيث يمكن غسل القطع بأمان في غسالة الصحون.

- أداء عالي 1500 وات، سعة إجمالية 1.2 كجم حتى 6 أشخاص

- تجمع بين تنظيم درجة الحرارة الذكية وتدفق الهواء عالي السرعة ومجديف أكتيفراي الفريد

وحسب تقييم المستخدمين فحصلت تلك المقلاية علي 5 نجوم بنسبة 45%،ونجمة واحدة بنسبة 34% .

وعن عيوبها فذكر بعض المستخدمين أن ذراع التقليب مصنوع من البلاستيك، ومُعرض للكسر بسهولة.

