أعراض الإصابة بجلطة القلب.. احذر تناول هذه الأطعمة يوميا

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبحث الكثيرون عن أعراض الإصابة بجلطة القلب، لمعرفة كافة التفاصيل عنه، سواء لإنقاذ أنفسهم حال التعرض لذلك والتواصل على الفور مع من حولهم لنقلهم إلى المستشفى، أو لاتخاذ الحذر إذا حدث ذلك لأحد المحيطين بهم.

وسبق وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، أن أعراض الإصابة بجلطة القلب تتمثل في بعض العلامات التي يجب اتخاذ الحذر حال التعرض لها، وهي ما نرصده في السطور التالية.

أعراض الإصابة بجلطة القلب

قالت وزراة الصحة، إن من أعراض الإصابة بجلطة القلب، ألم شديد وإحساس بضغط في مركز الصدر، والشعور بالإغماء أو الدوخة وصعوبة التنفس، والتعرق وألم في الفك، وربما ينزل هذا الألم لإحدى الذراعين ويحدث نبض ضعيف أو غير منتظم أو بطيء، ومن العلامات أيضا عسر الهضم والغثيان.

وأضافت أن الجلطة القلبية تحدث نتيجة تصلب الشرايين التاجية، واختلال في كهرباء القلب، ويسبب ذلك ذبذبة ينتج عنها هبوط حاد في الدورة الدموية وبعد ذلك الإغماء.

كيفية الوقاية من الجلطة القلبية؟

وأوصت وزارة الصحة المصرية، بممارسة الرياضة والأنشطة البدنية أو على الأقل مشي لمدة نصف ساعة يوميا للوقاية من الجلطة القلبية، ونصحت أيضًا بالإقلاع عن التدخين والحصول على الأدوية التي يحددها الطبيب المختص.

كما أكدت أنه لتجنب الإصابة بجلطة القلب، يجب البعد تمامًا عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون حتى لا تؤثر في الشرايين والقلب، أي الوجبات السريعة والمقليات واللحوم الغنية بالدهون التي تعمل على رفع مستوى الكوليسترول بالدم.

وأوضح الدكتور أدهم عبدالتواب أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بطب عين شمس، في لقاء سابق عبر برنامج «الحكيم في بيتك» على فضائية «سي بي سي»، أن هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بالجلطات القلبية، بينها التعرض لضغط عصبي مستمر، اتباع نظام غذائي صحي سيئ، التدخين من سن صغير، بالإضافة إلى قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافي.

نصائح للوقاية من أمراض القلب

وحذر «عبدالتواب» من أعراض الجلطات القلبية وآلام القلب، موضحًا أنها ربما تظهر على شكل ألم في منتصف الصدر، الأكتاف، حرقة في الحلق: «بلاش تدخين، ولازم نمارس الرياضة وناكل أكل صحي ونبعد عن الدهون نهائيًا».