«القومي للمرأة»: تدريب 81 ألف سيدة في القرى على ريادة الأعمال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علقت إنجي اليماني، منسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومي للمرأة، على خبر تدريب 81 ألف سيدة في القرى على ريادة الأعمال، موضحة أننا نعيش العصر الذهبي الآن للمرأة، فالمجلس يحاول توفير كل السبل لنهضة السيدات خصوصًا في القرى، لأن السيدات بالقرى أكثر تضررًا وفي حاجة لرعاية أكثر، وبالفعل يصل المجلس إليهن في منازلهن عن طريق طرق الأبواب فيما يخص التوعية، وأيضًا هناك قرى بعينها يتم استهدافها بالتحديد كي تكون تحت مشروع تنمية الأسرة ومبادرة «حياة كريمة».

يتم اختيار السيدات من 18 لـ45 سنة

وأضافت منسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومي للمرأة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية أسماء يوسف، أنه يتم تحديد أماكن لتدريب السيدات، ويتم الإعلان لضم السيدات الراغبات بالاشتراك بتدريب ريادة الأعمال، حيث تم بالفعل تدريب 81 ألف سيدة من القرى المستهدفة، موضحة أنه يتم اختيار السيدات في السن من 18 عامًا حتى 45 عامًا، وتكون على درجة معينة من التعليم، ويكون التدريب على يومين، ويعد فرصة للمتعثرات ممن لديهن مشروعات بالفعل.

تمويل مشروعات السيدات من خلال البنوك الشريكة

وتابعت «اليماني» أنه يتم تمويل مشروعات السيدات من خلال البنوك الشريكة مع المجلس القومي للمرأة، وتعرض تمويلات متناهية الصغر للسيدات الموجودة بالتدريب، هذا بجانب برنامج الشمول المالي، ويتم تعليم السيدات بعمل بنك صغير من أجل الادخار مع بعضهن البعض والاقتراض من بعضهن البعض، وتشجيع السيدات من أجل توفير التمويلات لمشروعاتهن.