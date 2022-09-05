3 خطوات سحرية تساعدك في التخلص من الكرش.. «بلاش توتر وقلق»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أزمة كبيرة يعاني منها العديد من الرجال وهي تراكم دهون البطن، التي تؤدي إلى ظهور «الكِرش»، ما يصعب عليهم ارتداء الملابس بشكل مريح، إلى جانب الشعور بالخجل في بعض الأحيان بسبب عدم تناسق المظهر العام لهم، وفقدانهم لملامح اللياقة البدنية.

وحسب ما كشف موقع «healthline» العالمي المعني بشؤون الصحة العامة، يمكن التخلص من الكرش بصورة نهائية، من خلال اتباع بعض الخطوات الصحية التي تساعدك في القضاء على هذه الأزمة، التي تتمثل في:

تجنب تناول الدهون غير المشبعة

في البداية، يجب عليك تجنب تناول الدهون المهدرجة جزئيًا، كما أنه يمكنك التأكد من عدم دخولها في تكوين بعض المواد الغذائية التي تتناولها، من خلال الوصف المتواجد على العبوات المختلفة التي يتم شراؤها، حيث أن هذه الدهون تتركز غالبيتها في منطقة البطن.

الابتعاد عن التوتر

تحتاج أيضًا إلى تجنب الإجهاد والتعرض للتوتر، لأن الجسم في حالة من الإجهاد يوجه الغدة الكظرية لإنتاج المزيد من الكورتيزول، مما يعمل بشكل كبير على زيادة الشهية، وهذا ما يفسر سبب تناولنا المزيد من الطعام في أوقات الشعور بالقلق والتوتر.

تناول الألياف القابلة للذوبان في الماء

ينبغي عليك تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف القابلة للذوبان في الماء، وذلك لأنها تمتص الماء في المعدة وتشكل جدارًا أمام الأطعمة، مما يجعلك تشعر بالشبع بسرعة، ولها خصائص مهمة في حرق الدهون، إذ تشمل هذه الأطعمة التوت والأفوكادو وبذور القطن والبقوليات بشكل عام.

طبيب يكشف عن أسباب الكرش

وبدوره كشف الدكتور إيهاب الغزولي، استشاري أمراض السمنة، عبر برنامج «طبيب الحياة» المذاع على قناة «الحياة»، أن لظهور الكرش العديد من الأسباب، التي تتمثل في:

- تناول الأكل في وقت متأخر من الليل والنوم مباشرة.

- شرب كميات كبيرة من المياه الغازية.

- تناول الأكلات المقلية.

- عدم الحركة أو ممارسة الرياضة.ونصح بالتقليل من الأطعمة الدسمة والابتعاد عن المشروبات الغازية، بالإذافة إلى التركيز على تناول الخضروات والفاكهة.