نصائح لتقليل الضغط على الأمهات حديثي الولادة: «بلاش مثالية زيادة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

الكثير من الأمهات حديثي الولادة، تعاني من مشاكل وضغوطات بداية من الحمل والولادة، إذ تجد الأم صعوبة في التكيف مع الوضع الجديد، وتحاول تهيئة نفسها لوجود طفل تهتم به وترعى شؤونه، لذا يحاول البعض منهن الاستعانة بأمهاتهن وبخبراتهن في التربية، وأخريات يجدن صعوبة في التأقلم والتعامل بحرية مثلما كُن في الماضي قبل الولادة، ما يجعل البعض منهن يتقدمن بطلب إجازة بدون مرتب أو طلب الاستقالة من الوظائف، للتفرغ لتربية الطفل.

نصائح للأمهات حديثي الولادة

ومن جانبها، أوضحت دعاء كرسون، مدربة وأخصائية التربية الإيجابية للوالدين، نصائح لتقليل الضغط على الأمهات حديثي الولادة، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، إذ تقول: «بعض الأمهات بتحب المثالية الزيادة، وهنا بنصحهم وبقولهم أجلي توقعك أول سنتين، البيت هيكون نظيف طول الوقت والأكل زي ما أنتي بتعمليه وشغلك مظبوط وتربيتك مع طفلك طول الوقت مثالية، ده هيخلي طاقتها ميحصلهاش استنزاف مع الوقت، ويمكن الاستعانة بالطعام من خارج المنزل 3 أيام في الأسبوع، فضلًا عن عمل وجبات خفيفة توفر الوقت والمجهود، ويمكن اصطحاب الرضيع للغرفة التي تتواجد بها الأم، خاصة المطبخ، مع توفير الألعاب الخاصة به، بداية من 6 شهور حتى بلوغ عامه الأول، إذ تعتبر فرصة كبيرة لجعله يتكلم».

روشتة تربية للتعامل مع الأطفال الرضع

وتابعت الدكتورة دعاء كرسون، خلال استضافتها في برنامج«جروب الماميز»، تقديم نصائح لتقليل الضغط على الأمهات حديثي الولادة، موضحة: «الرضيع مرحلة نموه تكون سريعة ومتطورة، لابد من استغلال تلك المرحلة من خلال قراءة القصص مش بس التعليمية، زي الأدبية المكونة من جمل بسيطة ومن 6 لـ8 صفحات، ولا يشترط فهم كل الكلمات، هيستوعب شوية بشوية، ومع التكرار هيقدر يجمع كلمات، بخلاف وجود مجموعة من الألعاب القطنية، التي تجعل الرضيع يستكشف الشكل من خلال التعرف عليه ولمسه، للربط بين ما تقوله الأم وما يلمسه بيده، ويجب إعطاء الطفل فرصة للتركيز وعدم مقاطعته بالكلام».