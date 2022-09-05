طريقة عمل مربى التين وتجفيفه: لا تستخدمي المياه

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تصنع دائما الأمهات الأكلات الشهية لنتاولها، ولخوفها على صحة أبنائها، تحرص على عمل الوجبات المغذية بدلاً من السريعة، ومع اقتراب المدارس، تستعد لتحضير حشوات السندويتشات.

«هن» تقدم لكِ طريقة عمل مربى التين، لتكون من ضمن الحشوات المفيدة والمحببة لأطفالك، ودون احتوائها على مواد حافظة.

طريقة عمل مربى التين في منزلك

المقادير المطلوبة لعمل مربى التين اللذيذة مثل المعلبة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

ستحتاجين إلى:

كيلو من التين

1/2 كيلو من السكر

ليمونة

خطوات تحضير المربي في منزلك

- سنقم لكي خطوات بسيطة لعمل المربي الشهية، أولاً أحضري إناء كبير ذو غطاء.

- قومي بتقطيع المربي إلى 4 قطع وضعيها في الإناء.

- ثم ضيفي علها نصف كيلو السكر.

- وبعد ذلك قومي بتغطية الإناء وأتركيه في الثلاجة لمدة يوم كامل، وذلك حتي يمتزج السكر مع مياه التين.

- وفي اليوم التالي أحضري الإناء، وضيفي مزيج السكر مع التين في حلة متوسطة الحجم.

- ثم أعصري على المزيج الليمونه.

- ضعي الحلة على النار وبدون أي نقطة من المياه.

- أثناء وجود الحلة على النار، بفرشاة السيليكون المبللة قومي بإزالة السكر اللاصق بحواف الحلة تجنباً لإحتراقها.

- يترك الخليط على نار هادئه حتي يذوب السكر والتين معاً.

- لا تتركيه يصل إلى درجة الغلايان وأستمري بتقليبه.- والأن أصبحت مربي التين جاهزة للتقديم.

- ضعيها فى بطرمنات محكمة الغلق للتخزين.

طريقة تجفيف التين

- لتجفيف التين اختاري المقفول منه.

- يغلى الماء في الحلة ويوضع فيه ملح الليمون والبيكينج صودا، حيث يعتبر ملح الليمون مادة حافظه.

- يوضع التين في ماء مغلي مع الأخذ في الإعتبار أن يكون الماء ضعفه.

- ويترك التين حتي غليان المياه للقتل على الميكروبات.

- بعد ذلك ضعي التين ليجف علي صينيه فوقها فوطة نظيفة.

- توضع التينة على وجهجا حيث تكون عيدانها لفوق.

- تترك الصينية في الشمس طوال النهار وتقلب التينه على الوجه الأخر لينشف وقت الضهر.

- وتأخذ في الليل للداخل المنزل، تجنباً لتعرضها للرطوبة، مع تغيير الفوطة كل يوم.

- كل ذلك لمدة إسبوع أو 10 أيام، حتي يجف.

- بعد جفاف التين، أخلطي سكر البودرة مع النشأ أدعكي التينة به، ثم خزنيه في الفريزر إلى حين استخدامه.