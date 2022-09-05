«غزالة» أم لـ7 توائم: «واحدة عرضت عليا تاخد عيل مني مقابل عمارة ورفضت»

القاهرة - سمر حسين - ماما

قصة غريبة، مثيرة، إنسانية ونادرة، بطلتها أم تدعى «غزالة»، رزقها الله بـ9 توائم مرة واحدة في بطن واحدة، بالرغم أن الأطباء أخبروها أنها لن تنجب، لكنها حملت في تسعة توائم في بطن واحدة، إلا أن توفى منهم 2، إضافة لـ3 أطفال أنجبتهم قبل التوائم، ليصبح مجموع أولادها 10 أفراد، وبسبب ظروفها الصعبة عرضت سيدة عليها، شراء منها طفل، مقابل حصولها على عمارة، الأمر الذي رفضته رغم احتياجها لشقة قائلة لها: «ولادي حتة من لحمي».

ربة منزل وزوجها مريض بالسكر

روت السيدة غزالة، تفاصيل قصتها، قائلة: «أنا ربة منزل وزوجي عامل زراعي باليومية، وعندي 10 أبناء، منهم 3 بنات، أنجبتهم قبل أن يرزقني الله بالأبناء السبعة التوائم».

وتحكي «غزالة»، خلال حوارها ببرنامج «واحد من الناس»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، ذكرياتها مع الحمل والولادة، قائلة: «كنت حامل في 9 أجنة، 2 منهم ماتوا في الشهر الخامس، وأخرجهم الأطباء عن الولادة، وأنا وضعتهم كلهم الشهر الثامن، حاولت أنزلهم خلال الحمل لكن ما عرفتش وحاولت أنزلهم للظروف المادية، أصلا ما كنتش بقدر أتحرك من مكاني في فترة الحمل، وبعد الولادة قعدوا في الحضانة».

النفقات على أولادها العشرة لا تكفي

أضافت غزالة، أنها لا يكفيها في الشهر 3 آلاف جنيه شهريا للإنفاق على أبناءها، خاصة أن زوجها حاليا لا يعمل بسبب مرض السكري، كما أنها هي أيضا مريضة سكر، «نفسي أنهم يتعلموا وأنا عندي السكر ووالدهم عنده السكر ومعرفناش نوظفه، ونفسي أنهم يكملوا تعليمهم».

وأشارت «غزالة»، إلى أن سيدة ثرية عرضت عليها التنازل عن عمارة سكنية كاملة في المقابل تتنازل لها عن طفل من أطفالها لكنها رفضت.

فيما وعدها الإعلامى عمرو الليثي، بفتح محل علافة لها، لتكون قادرة على مساعدة أبناءها لتحسن تربيهم.