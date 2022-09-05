شروط الترشح بمسابقة ملكة جمال الأناقة 2023.. في مدرسة دولية وغير متزوجة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بدأ القائمون على مسابقة ملكة جمال الأناقة، Miss elegant international، لموسم 2023، إعلان التقدم لاشتراك في المسابقة، من أجل حصد اللقب في النهاية، إذ تبحث العديد من الفتيات، على اقتناص الفرصة للاشتراك من أجل حصد اللقب.

أشهر من الاختبارات والتمارين، وبعض الأنشطة يقوم بها المتسابقات، رفقة المدربين والمسؤولين عن المسابقة، قبل الحفل الختامي الأخير، للإعلان عن الفائزة.

إعلان الترشح في مسابقة ملكة جمال الأناقة 2023

أعلنت الصفحة الرسمية، عن مسابقة ملكة جمال الأناقة، Miss elegant international، لموسم 2023، عن شروط الترشح للتأهيل للتصفيات النهائية وحصد اللقب، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

شروط الترشح في مسابقة ملكة جمال الأناقة 2023

وضعت إدارة المسابقة، 10 شروط للتقديم، جاءت على النحو التالي:

1- ألا يقل طول المتقدمة للمسابقة عن 165 سم.

2- أن يكون الوزن مناسب مع الطول وفقا للمعايير الدولية.

3- أن يكون السن من 17 الي 28 سنة فقط.

4- يجب أن تكون حاصلة علي مؤهل عال أو طالبة جامعية أو في مدرسة دوليه.

5- أن تجيد اللغة الانجليزية.

6- لديها مشروع تسعي لتنفيذه يفيد الترويج لمصر.

7- لديها مشروع تسعي لتنفيذه لخدمة للوطن مثل الأعمال الخيرية.

8- حسن المظهر واللباقة وتجيد الحديث ولديها موهبة.

9- نشطة علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

10- يجب أن تكون غير متزوجة.

من ملكة جمال الأناقة لعام 2022؟

كانت لجنة التحكيم، أعلنت فوز المتسابقة جودي رحيم، التي تبلغ من العمر 17 عامًا، لعام 2022.

وتدرس جوري في المرحلة الثانوية، وكان جرى اختيارها بعد نجاحها في عرض فكرة لعمل مشروع خيري، وآخر عن الترشيد السياحي، الذي لفت انتباه لجنة التحكيم إلى حد كبير، لخروجه عن صندوق أفكار المتسابقات الآخريات.