3 أمور مهمة للسيدات يتوجب عليهن حملها في الرحلات الجوية.. اعرفيها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خلال الصعود على متن الرحلات الجوية، يحتاج الركاب وبشكل خاص السيدات، إلى حمل كل ما هو مهم وضروري، للاستخدام أثناء التحليق في الهواء لساعات، ومع أهمية الأمر، كشفت مضيفة طيران بريطانية، عن أبرز الأدوات التي تحتاجها النساء قبيل ركوب الطائرات.

المضيفة: لدي خبرة في كيفية التحضير للأمتعة قبل الصعود للطائرات

وحسب ما كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أوضحت مضيفة الطيران التي تدعى روزالي شو، عن ثلاثة أشياء مهمة، منوهة بأنه يتوجب عليهن امتلاكها عند الاستعداد للصعود على متن الرحلات الجوية.

وقالت «شو»، إنها ما زالت تعمل في مجال ضيافة الطيران الجوي لمدة 9 سنوات، وهو ما كون خبرة كبيرة لديها بشأن تحضير الأمتعة المهمة على الطائرة.

الأشياء التي يجب على السيدات حملها

1- وشملت الأشياء المهمة التي كشفت عنها مضيفة الطيران البريطانية، عن حقيبة بلاستيكية ذات قفل صحاب، وذلك لوضع جواز السفر بداخلها، وسهولة إخراجه بسهولة عند الحاجة.

2- أما الشيء الآخر، هو حمل قطعة من الملابس الاحتياطية البسيطة، وذلك كي يتم اللجوء لتغييرها، في حال انسكاب أي مادة سواء من الطعام أو الشراب على الملابس الأساسية.

3- الحقيبة الشفافة المضغوطة من الأمور التي حثت عليها أيضًا مضيفة الطيران، حيث أنه يتم وضع زجاجات العطر والمرطبات وغيرهم بداخلها، وتسهل عملية العثور عليهم في وقت الحاجة.