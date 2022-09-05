تجنبها فورا.. 5 أطعمة تسبب حصوات المرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كثير منا لا يفكر في صحة المرارة، لكن هذا العضو على شكل كمثرى بالقرب من الكبد يؤدي وظيفة جمع وتخزين الصفراء، هذا هو السائل الذي يساعد الجسم على هضم الدهون.

ولكن في بعض الأحيان، قد تصاب بالحصوات المرارية، التي يمكن أن تسبب عدم الراحة، والأعراض هي ألم في البطن والانتفاخ والغثيان والقيء ولكن في بعض الأحيان، قد يتم الخلط بين هذه الأعراض ومشاكل المعدة الأخرى.، وقد تحتاج في بعض الأحيان إلى جراحة إذا اشتدت.

يعد النظام الغذائي غير الصحي هو سبب آخر لإصابتك بحصوات المرارة، لذلك فإن هذه الأطعمة يجب عليك تجنبها للحفاظ على صحة مرارتك وفقا لموقع thehealthsite.

الكربوهيدرات

يجب تجنب بعض الأطعمة مثل السكر والكربوهيدرات الأخرى للمساعدة في حماية المرارة، لأنها غير صحية وتستغرق وقتًا أطول للهضم.

الأطعمة المقلية

غنية بالدهون المتحولة، التي قد تتسبب في تكوين حصوات على المرارة، لذلك يجب تجنبها تماما.

الأطعمة المصنعة

هي غير صحية وتحتوي على الكثير من الصوديوم والدهون المشبعة.

اللحوم الحمراء

صعبة الهضم، لذا تجنب تناولها بكثرة من أجل أن تكون المرارة سليمة.

منتجات الألبان كامل الدسم

هذه المنتجات مليئة بالدهون وتسبب أزمات للمرارة ق تصل إلى تكوين عصارات، لذلك عليك تناول منتجات الألبان قليلة الدسم.

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