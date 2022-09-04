احذر انتفاخ المعدة يمكن أن يشير إلى مرض قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

انتفاخ المعدة هو أمر شائع، عادة ما تُعزى الشكوى إلى تناول الأطعمة الغازية التي تسبب تراكم الريح في الجهاز الهضمي، ومع ذلك، فإن الانتفاخ المستمر له أسباب خطيرة أيضًا.

غالبًا ما تكون أسباب انتفاخ المعدة حميدة، وغالبًا ما يكون النظام الغذائي هو المسؤول عن عدم الراحة في البطن، ومع ذلك، يمكن أن يكون الانتفاخ المستمر علامة على الإصابة بمرض خطير وتحديدا للنساء، وهو سرطان المبيض، وفقا لما ذكرته صحيفة express البريطانية.

يمكن القول إن السبب الأكثر إثارة للقلق هو سرطان المبيض، وهو أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا لدى النساء.

يوضح نظام جامعة راش الصحي الأكاديمي: "في حين أنه من الطبيعي أن تشعر بالانتفاخ، خاصةً وقت دورتك الشهرية، فإن الانتفاخ المستمر الذي يستمر كل يوم لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع ليس كذلك".

يتابع: "إن الشعور المستمر بالانتفاخ والشبع هو أحد أكثر العلامات المبكرة شيوعًا لسرطان المبيض، والانتفاخ المصحوب بانتفاخ في البطن (تورم واضح في معدتك) يمكن أن يكون علامة خطر على وجود مشكلة".

بالطبع، معظم الأشخاص الذين يعانون من الانتفاخ لن يصابوا بسرطان المبيض.

إذا كنت تشعر بالانتفاخ في بطنك غالبًا، فقد يكون ذلك بسبب:

إخراج الريح الزائد

إمساك

عدم تحمل الطعام

مرض الاضطرابات الهضمية

متلازمة القولون العصبي.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، فإن التقليل من الأطعمة المعروفة بأنها تسبب الريح والانتفاخ قد يساعد في تخفيف الانتفاخ.

من بين مسببات الغازات الفاصوليا والبصل والبروكلي والملفوف (الكرنب).

ولكن تأكد من أنك لا تزال تأكل خمس حصص من الفاكهة والخضروات في اليوم.

يمكن أن يؤدي الإبطاء عند الأكل والشرب أيضًا إلى تقليل الانتفاخ، حاول أن تجعل وجبات الطعام مناسبة للاسترخاء؛ فالأكل عندما تكون متوترًا أو أثناء الركض يزيد من الهواء الذي تبتلعه.

تتضمن النصائح الأخرى ما يلي:

تجنب المشروبات الغازية والبيرة، يطلقون غاز ثاني أكسيد الكربون

تخطي العلكة والحلويات الصلبة، عندما تمضغ علكة أو تمتص حلوى صلبة، فإنك تبتلع أكثر من المعتاد، جزء مما تبتلعه هو الهواء.

لا تدخن، عندما تستنشق الدخان، فإنك تستنشق الهواء أيضًا وتبتلعه.

افحص أطقم الأسنان الخاصة بك، يمكن أن يتسبب تركيب طقم الأسنان غير المناسب في ابتلاع الهواء الزائد عند تناول الطعام والشراب.

تحرك، قد يساعدك المشي لمسافة قصيرة بعد تناول الطعام

عالج حرقة المعدة، قد تكون مضادات الحموضة التي تُصرف دون وصفة طبية أو العلاجات الأخرى مفيدة في حالات حرقة المعدة الخفيفة العرضية، قد يتطلب ارتجاع المريء دواءً قويًا بوصفة طبية أو علاجات أخرى.

إذا استمر الانتفاخ لديك، فقد يشير ذلك إلى عدم تحمل الطعام.

يمكن أن يؤدي عدم تحمل الطعام إلى الانتفاخ في الحالات التالية:

أمعائك لا تفرغ بشكل صحيح

يتسبب الطعام في احتباس الغازات

ينتج الكثير من الغاز كرد فعل للطعام.

الأطعمة الأكثر شيوعًا التي تسبب المشاكل هي القمح أو الجلوتين ومنتجات الألبان.

أفضل طريقة إذا كنت تعاني من عدم تحمل الطعام هو تناول كميات أقل من الطعام المشكل أو الامتناع عنه تمامًا.

من الجدير الاحتفاظ بمفكرة طعام لمدة أسبوعين، مع الإشارة إلى كل ما تأكله وتشربه وعندما يزعجك الانتفاخ أكثر، لكن لا تتخلص من المجموعات الغذائية على المدى الطويل دون استشارة طبيبك.

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