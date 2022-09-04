تقلل خطر الإصابة بالسرطان.. 6 أطعمة لن تتوقع ماذا تفعل لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إن اتباع نظام غذائي صحي متوازن ليس مفيدًا لصحتك فحسب، بل يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان.

ثبت أن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة المقاومة للأمراض (المركبات التي تحمي الخلايا) من المؤكسدات (المركبات التي تسبب تلف الخلايا) والمركبات المضادة للالتهابات تساعد في الوقاية من السرطان.

فيما يلي قائمة ببعض الأطعمة الصحية التي قد تمنع الإصابة بالسرطان، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

- عين الجمل

يُعتقد أن عين الجمل يبطئ من تطور سرطان الثدي والبروستاتا والقولون والكلى بسبب عدد من المركبات التي يعتقد أنها تحمي من المرض، حيث يحتوي الجوز على أحماض أوميجا 3 الدهنية.

يتم استقلاب Pedunculagin ، وهو مركب موجود في الجوز، إلى urolithins. يرتبط Urolithins بمستقبلات هرمون الاستروجين، مما يساعد على الوقاية من سرطان الثدي.

- البقوليات

تشمل البقول، المعروفة أيضًا باسم البقوليات، الفاصوليا والبازلاء والحمص والعدس.

البقوليات غنية بالبروتين وقليلة الدهون، كما أنها غنية بالألياف غير القابلة للذوبان، مما يساعد على الهضم وصحة الأمعاء.

يمكن تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم عن طريق تناول الأطعمة النباتية الغنية بالألياف.

- دقيق الشوفان

قد يساعد دقيق الشوفان المقطّع بالفولاذ، وهو عبارة عن حبوب إفطار بسيطة، في الحماية من السرطان، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم.

الحبوب الكاملة، مثل الشوفان، غنية بالألياف ومضادات الأكسدة والأستروجين النباتي (مركبات نباتية لها مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بهشاشة العظام وأمراض القلب وسرطان الثدي)، وكلها تساعد في الوقاية من السرطان .

- القرنبيط

لطالما ارتبط القرنبيط، إلى جانب أبناء عمومته، الكرنب، واللفت، بتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، إنه أغنى مصدر للسلفورافان، وهو جزيء مقاوم للسرطان، يمكن أيضًا العثور على خصائص قمع الورم في البروكلي وبراعم بروكسل.

- الطماطم

غالبًا ما تكون كمية اللايكوبين - الكاروتينويد المضاد للسرطان والذي يحول الطماطم إلى اللون الأحمر- في الأطعمة المصنعة مثل عصير الطماطم والبيتزا وصلصة المعكرونة أعلى بكثير من الأطعمة الطازجة.

يساعد الطهي على إطلاق المزيد من الليكوبين، وهو عنصر غذائي قابل للذوبان في الدهون، عند تناول الطماطم المطبوخة، قم بإقرانها بالدهون الصحية مثل الأفوكادو أو المكسرات أو زيت الزيتون لمساعدة الجسم على امتصاص المزيد من العناصر الغذائية.

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