كيف تصبح طفلتك أنيقة في المدرسة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - العودة للدراسة ليس وقت يمضي وحسب، أو شراء المستلزمات المدرسية والشنطة، خاصة بالنسبة للفتيات، فدائمًا ما تفكر الفتاة في ظهورها بمظهر أنيق أيًا كان عمرها، فالأناقة وتنسيق مظهرها هو اهتمامها الأساسي، لذلك تبحث الفتيات الصغيرات أثناء فترة الدراسة على اكسسوارات كـ توك الشعر وحلق الأذن وغيرها، وتهتم الأمهات أن تكون تلك الاكسسوارات مناسبة للمدرسة وغير مبتذلة.

ولأن أناقة صغيرتك من اهتماماتنا الأولية، نقدم لكِ بعض الترشيحات لاكسسورات أميرتك الصغيرة في المدرسة.

مجموعة مشابك الشعر مطرزة كبيرة مضادة للانزلاق للمدرسة

تتضمن العبوة 15 دبوس شعر بتصميمات مختلفة، أنيق وبسيط، مثالي لتلبية الاحتياجات المختلفة ويناسب معظم تصفيفات الشعر للنساء والفتيات.

مصنوعة من خرز يدوي الصنع وسبائك معدنية، متين وقوي وجميل.

يمكن استخدامها في العديد من المناسبات مثل الحفلات الموسيقية ،والحياة اليومية، والمدرسة والتخرج والعطلات، وما إلى ذلك.

توك أستيك للبنات الصغار مكون من 30 قطعة

المجموعة مكونة من 30 قطعه اشكال وألوان متنوعة ، ونوعية مناسبة وبأسعار تنافسية.

طوق للفتيات بتصميم الأميرات مرصع باللولي

زيني شعر طفلتك وحافظي علي شعر ملموم طوال اليوم بتلك التوكة الطوق ،تناسب العديد من المناسبات المدرسة،والحفلات،والخروجات اليومية.

ساعة ذكية لتتبع الطفل

اسمها يتحدث عن وظيفتها الهامة،في إمكانية تتبع طفلك خلال اليوم الدراسي وأثناء الدروس ايضًا، لتطمئني عليه باستمرار.

هي ساعة أكثر من رائعة للأطفال بملمس رائع ومريح، غير ضارة للأطفال، مع ألعاب مثيرة للاهتمام، يمكنك الاطمئنان إلى أنه يمكنك دائمًا الحصول على بطارية قوية رائعة ومتعة لا حدود لها

الساعة صُممت خصيصًا للتبع الطفل وإجراء المكالمات، فيمكن ربطها بهاتفك الذكي، والرائع هنا أنها مزودة بمايك يسمح لكِ سماع كل مايحدث حول الطفل .

بطاقة حلق للبنات بأشكال ملونة

طقم حلق للبنات أشكال فواكه وألوان مختلفة، تصميم صغير الحجم خفيف الوزن ذو فائدة كبيرة واستخدامات متعددة، وهذا ما يجعله يستحق الشراء.

حلق أذن صغير ستانل ستيل بفصوص زركونيا

حجم صغير دائري الشكل يزين أذن طفلتك، مصنوع من مواد عالية الجودة مقاومة للصدأ، مضاد للحساسية، خالي من الرصاص والنيكل، لا يسبب ضررًا لجسم الإنسان حتى بعد ارتدائه لفترة طويلة.

فرشاة شعر ملونة قابلة للطي مع مرآه

تصميم مدمج وقابل للطي لسهولة الحمل، مقاس صغير يناسب الجيب والمحفظة وحقيبة المدرسة، فرشاة الشعر مصنوعة من مواد خاصة ويمكنها تدليك رأسك.