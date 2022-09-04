ضباط جمارك يكتشفون 680 كيلو كوكايين في مكان غير متوقع.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

اكتشف ضباط الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أكثر من 1500 رطل "680 كيلو" من الكوكايين مخبأة في مكان لا يتوقعه على الإطلاق، في شحنة من مناديل الأطفال المبللة.

واكتشفت مصادرة المخدرات عند جسر لاريدو - كولومبيا، يقع الجسر على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ويربط لاريدو بولاية تكساس عبر نهر ريو جراندي بولاية نويفو ليون المكسيكية، الأمر، وصادرت الكوكايين، وفقا لموقع npr.

ويقول المسؤولون إن ضابط مكتب الجمارك وحماية الحدود في جسر لاريدو - كولومبيا للتضامن، أوقف جرارًا ومقطورة تحمل شحنة من مناديل الأطفال لتفتيش ثانوي.

وبعد التفتيش، اكتشفت كلاب استنشاق المخدرات ما وصفه مكتب الجمارك وحماية الحدود بأنه 1935 عبوة من الكوكايين يبلغ مجموعها 1532 رطلاً.

وقال ألبرتو فلوريس، مدير ميناء لاريدو لدخول البلاد: "يضمن الضباط المعينون في مرافق الشحن التابعة لمكتب الجمارك وحماية الحدود أمنًا فعالًا على الحدود من خلال منع ومكافحة تدفق المخدرات المشتبه بها التي تدخل البلاد".

وأضاف أن "هذه الضبطية هي مثال رئيسي على إدارة أمن الحدود وكيف تساعد في منع وصول المخدرات الخطرة إلى مجتمعاتنا".

وقالت تحقيقات وزارة الهجرة والجمارك الأمريكية والأمن الداخلي، إن عملاء خاصين يحققون في المصادرة، وفقًا للبيان.

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