7 أبراج مشهورة بالعصبية والغضب السريع.. «شوفي نفسك واعرفي السبب»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تتصف بعض النساء بالعصبية، وعدم السيطرة على التحكم في الغضب، ما يجعل المحيطين بهن، يشعرون بإزعاج أو ينفرون منهن.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد أكثر البنات عصبية عبر «هن»، والأسباب التي تجعلهن في حالة غضب فيما يلي بالتفاصيل.

أبراج البنات العصبية

برج القوس

صاحبة برج القوس شخصية عصبية بشكل كبير، وتصل لمرحلة الغضب عندما لا يكون لديها فرصة للسيطرة على الطرف الآخر، كونها طموحة وتحب السيطرة لذا لا تحب أن يقف أي شخص في طريقها.

برج الحمل

صاحبة برج الحمل تتصف بالعصبية كونها تعتد بنفسها وآرائها وتغضب سريعا في حال وجدت الطرف الآخر يعارضها، إذ أنها ليس لديها صبر ما يجعلها تشتعل سريعا.

برج الثور

تكون عصبية صاحبة برج الثور بسبب الغيرة أو عندما تجد الطرف الآخر يفرض عليها أمر وهي لا تحب المفاجآت أو التغيير وهو ما يجعلها غاضبة كونها لا تشعر بالأمان.

برج السرطان

رغم أن صاحبة برج السرطان تتصف بالصبر إلا أنها عندما تنفعل تفقد أعصابها بشكل كبير، ولكن يكون ذلك بعد وقت من التحمل حيث إنها تحب السلام.

برج الميزان

صاحبة برج الميزان لا تتعصب كثيرا، ولكنها في حال وصلت لمرحلة الغضب تتجاوز في الأمر بشكل كبير جدا بحسب وصف خبيرة الأبراج.

برج العقرب

صاحبة برج العقرب، يمكنها إخفاء غضبها كونها تكون في حالة تخطيط، وذلك يحدث في حال تعدي أي شخص على هدوئها أو مصالحها.