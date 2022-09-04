جيران الهنا.. روسية تعد فطائر البيتزا لـ«أحمد» يوميا: بتعتبرني ابنها

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

لم يجد طيلة الـ5 سنوات التي قضاها في روسيا مثل جارته الجديدة، بعدما كان يعيش وحيدا ولا تجمعه أي علاقة بجيرانه حتى جاءت تلك العجوز التي تعرفت عليه وأصبحت تشارك أحمد أبو غانم معجنات وفطائر البيتزا، وتودعه كل صباح، لأنها تعيش وحدها منذ سنوات، وأصبح الآخر يجد من يعوضه عن أهله في غربته بحنية الأم الذي يفتقدها هناك، وكلها سنوات قليلة ويعود إلى بلده من جديد.

كرم ضيافة «فيكتوريا» لجارها المصري

بعد انتقاله مجددا للعمارة التي تسكن بها الروسية «فيكتوريا» لم تكن علاقته بها جيدة وكانت هي من بدأ الحديث معه وبسبب تجنبه لها حزنت، وبعدها بأيام عادت لتتحدث إليه لتتعرف عليه أكثر لتفاجئه في المساء بصينية معجنات، قال «أحمد» لـ «هن»:« أنا لسه ناقل جديد في شقة في روسيا عشان بدرس طب هناك، وعندي جارتي ست كبيرة في السن عندها 62 سنة، فيكتوريا عايشة لوحدها لما عرفت أني طالب مغترب وبدرس في روسيا وقاعد لوحدي لاقيتها عاملالي صينية معجنات، وقالتلي أنا عارفة إن أكيد مش بتعرف تعمل معجنات لأنكوا شباب كده ملكوش في المطبخ، فقولت أعملك mini pizza تتسلي فيها، وإنت بتذاكر وحقيقي ربنا يديم الجمال اللي في الناس هنا».

«بعد معاملة فيكتوريا ليا بحس الناس هنا أهلي»

صينية المعجنات التي قدمتها الروسية «فيكتوريا» جعلت «أحمد» يشعر بالونس لأنه يجاورها، وتتحدث إليه مثل ابنها بعد سنوات من وحدتها، مضيفا:«بعد معجنات البيتزا بلاقيها تخرج كل يوم الصبح وأنا ماشي للجامعة تودعني، وتقولي أنا متأكدة إنك هتكون دكتور مشهور في يوم من الأيام، أنا بحس إن الناس هنا أهلي بس حقيقي فيهم من حنية قلب أمي عليا وكل يوم وأنا نازل الصبح ألاقيها واقفه في الشباك وتقولي حظ سعيد ليك في يومك وتضحكلي وحقيقي she made my day».