طريقة أهل مطروح في تخليل الزيتون الأخضر.. «بسيطة ورخيصة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بدأت عملية حصاد محصول الزيتون منذ أيام في محافظات مطروح والفيوم وسيناء، وجري طرحه في الأسواق، إذ يقبل عليه المواطنين للشراء من أجل التخليل، خلال هذه الأيام، في عز الموسم.

ونستعرض خلال السطور التالية طريقة بسيطة وسريعة لـ تخليل الزيتون الأخضر، تأتي بأفضل النتائج من خلال أهل الخبرة في سيوة بمحافظة مطروح من أكبر متخصصين في الزراعة، والذي يتهافت عليه جميع زوار مطروح وسيوة لشرائه.

المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أهل مطروح من أصحاب الخبرة في زراعة وتخليل الزيتون يجرى في المعامل التابعة لمديرية الزراعة، خاصة وأن مطروح تشتهر بالزيتون بجميع أنواعه منه التفاحي والسيوى والكلاماطا والأسباني.

أفضل طريقة تخليل الزيتون الأخضر

وتعد طريقة تخليل الزيتون الأخضر الأفضل من حيث الوقت الأقل والأجمل في الطعم حسب عادل عبدالمنعم، من أصحاب مزارع الزيتون في سيوة، وصاحب خبرة في التخليل.

وتأتي طريقة التخليل، كالآتي:

- نحضر الزيتون ونغسله جيدا لتنظيفة من الأتربة.

ـ يفتح الزيتون 3 شقات بالسكين.

ـ إحضار ماء وملح.

ـ تضبيط نسبة الملح من خلال إحضار بيضة بلدي طازجة، ووضعها في المياه بالملح النواب بها حتى تطفو على سطح الماء، حينها تكون أفضل نسبة ملح مناسب للتخليل.

ـ إحضار رابطة كرفس أخضر، وتقطيعها عليه، وبعض حبات الليمون وتقطيعة وعصره، وفلفل أخضر بنسبة وتناسب حسب الكمية المطلوب تخليلها.

ـ وضعهم جميعا في برطمان زجاج أو بلاستيك.

ـ يوضع عليهم من أعلى كمية بسيطة من زيت الزيتون أو زيت الذرة، حتى يغلق المسام، ولا يدخل الهواء للبرطمان أو العبوة التي يوضع بها الزيتون.

مدة تخليل الزيتون الأخضر

والوقت المناسب لتخليل الزيتون الاخضر خلال موسم الحصاد لتكون الثمرة طازجة، بحسب حديث «عادل» في شهر سبتمبر حتى أكتوبر، شارحا يجرى غلق العبوة جيدا، ويترك الزيتون بعد وضع الخلطة والملح لمدة شهر واحد، ولا يجرى فتحه إلا في نهاية المدة، ويكون مذاقه طيبا.