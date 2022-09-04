طريقة عمل الجيلي البودرة في خطوات بسيطة.. «مش هتحتاجي وقت»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الجيلي البودرة، واحدة من الوصفات التي لاقت العديد من عمليات البحث مؤخرًا، إذ أن الجيلي يعتبر من وصفات أطباق الحلوى سهلة التحضير، التي يفضلها الكثير من الأفراد خاصة صغار السن، نظرًا لمذاقه الشهي، وتمكنهم من تناولهم له بسهولة كبيرة وبنكهات مختلفة.

ويمكن القيام بطريقة عمل الجيلي البودرة، في غضون دقائق بسيطة، وهو ما يسهل عملية تحضيره بأوقات عديدة ونكهات مختلفة.

طريقة عمل الجيلي البودرة

نقدم في السطور التالية طريقة عمل الجيلي البودرة، حسب وصفة الشيف هالة فهمي، التي يمكن تحضيرها في غضون دقائق بسيطة.

- المقادير:

بودرة جيلي بنكهة حسب رغبتك.

- كوب ماء بارد.

- كوب من الماء المغلي.

- خطوات طريقة عمل الجيلي البودرة

- ابدأي أولى خطوات طريقة عمل الجيلي البودرة، بوضع الجيلي البودرة داخل وعاء صغير، وأضيفي عليه الماء المغلي.

- قلبي الجيلي البودرة مع الماء المغلي جيدًا حتى تمام الذوبان، وتصبح كالماء السائل.

- في الخطوة الأخيرة، يضاف الماء البارد إلى الجيلي، وذلك بعد وضعه في أحد القوالب العميقة المصنعة من السيليكون.

- انتظري حتى يتجمد الجيلي ومن ثم قدميه لأفراد أسرتك.