ثروة سيرينا ويليامز بعد قرار اعتزالها بلغت رقمًا خياليًا.. تعرف على قيمتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ثروة سيرينا ويليامز من أكثر عمليات البحث التي لاقت اهتمامًا كبيرًا عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، وذلك بعدما قررت لاعبة التنس العالمية الاعتزال وإسدال الستار نهائيًا على مسيرتها الرياضية الحافلة بالإنجازات الكبيرة في تاريخ رياضة الكرة الصفراء، وذلك بعد خسارتها لمباراتها أمام اللاعبة الأسترالية آيلا تومليانوفيتش، بالدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

ومع قرار الاعتزال للاعبة العالمية، اهتم الكثير من متابعيها التطرق نحو التعرف على ما تقدره ثروة سيرينا ويليامز، والتي كشفت عنها صحيفة «ذا اندبندنت» البريطانية.

مقدار ثروة سيرينا ويليامز

ووفق ما كشفت التقارير، فإن ثروة سيرينا ويليامز تبلغ أكثر من 260 مليون دولار، ما يقدر نحو 5 مليارات جنيه مصري، إذ أن الفضل الذي يعود لبلوغ لاعبة التنس هذه الثروة المالية الضخمة، هو حصدها نحو 94 مليون دولار فقط حصيلة الجوائز التي حصدتها خلال مسيرتها الرياضية.

كما شمل هذا المبلغ المالي الضخم الأجور التي حصلت عليها اللاعبة العالمية نتيجة مشاركتها في عدد من الحملات الإعلانية مع عدد من شركات الملابس الرياضية العالمية الشهيرة، لتحقق ثورة سيرينا ويليامز مبالغ طائلة.

معلومات عن سيرينا ويليامز

- من مواليد عام 1980، أي تبلغ من العمر 42 عامًا.

- اسمها كاملًا هو سيرينا جاميكا ويليامز.

- احترفت اللعب في عالم التنس بعام 1995.

- صُنفت في المرتبة الأولى على مستوى العالم فردي من قبل رابطة التنس النسائية.

- تألقت بموسم 1999، في بطولة open gaz de الفرنسية.

- حققت العديد من الأرقام والبطولات القياسية على مستوى العالم خلال مسيرتها الرياضية.

- تحتل المركز الرابع في حصد ألقاب جائزة «جراند سلام».

- حصدت مع شقيقتها فينوس ويليامز نحو 13 لقب بالجائزة ذاتها أيضًا.