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أفكار متنوعة لسندوتشات المدرسة غير مكلفة.. «توست الموز والأومليت بالخضار»

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

سندوتشات المدرسة

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، تبحث الأمهات عن أفكار متنوعة لسندوتشات المدرسة غير مكلفة، لتحضيرها لأطفالهن بشكل يومي، حتى لا يملوا من الوجبات التقليدية والمعهودة. 

أفكار متنوعة لسندوتشات المدرسة غير مكلفة

ويقدم «هُن» في السطور التالية، للأمهات أفكارًا متنوعة لسندوتشات المدرسة غير مكلفة، وغنية بالعناصر الغذائية المهمة ولها مذاق مميز. 

الجبنة بالخيار 

من أشهر الساندوتشات التي تقدمها الأمهات لأطفالهن، فقط ضعي الجبن الكريمي بخبز الفينو مع قطع الخيار المفيدة. 

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الجبنة بزيت الزيتون

إذا كان أطفالك تتبع حُمية غذائية، فالجبن القريش واحدة من أفضل الاختيارات، فقط قدميها مع الخبز البلدي الأسمر وزيت الزيتون.

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ميكس الرومي واللانشون

قومي بوضع قطع اللانشون والرومي، وضعيها داخل الميكروويف لتمتزج سويًا وقدميها. 

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البيض بالمايونيز

بدلًا من الساندوتشات التقليدية، حضري لطفلك في خبز الفينو قطع البيض المسلوقة بصوص المايونيز والكاتشب. 

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الأومليت بالخضروات

حضري لأولادك قُرص البيض الأومليت الغني بمكعبات الخضروات الشهي وقدميه لهم. 

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فول بزيت الزيتون وقطع الفلفل

يمكن أن تحضري له ساندوتش شعبي وغني، فقط قومي بعمل الفول المدمس، مع قطع الفلفل والزيت الزيتون في الخبز الأسمر البلدي. 

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البرجر البيتى

 خصصي يوم واحد في الأسبوع لطفلك، وقدمي ساندوتش غني بالبروتين، حضري له البرجر البيتي في المنزل من قطع اللحم المفروم أو الدجاج وحضريه له.

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ميكس بالجبن الشيدر والرومي

 نوع مختلف ساندوتشات الجِبن، قدمي ميكس من الشيدر والرومي، والجودة والموتزاريلا، وقومي بوضعهم داخل الفرن أو الميكروويف وقدميه.

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بطاطس بالبيض

 سندوتش مغذي وغني بالكالسيوم والفيتامينات، فقط اخلطي قطع من البيض المسلوق، مع البطاطس المهروسة المسلوقة والتوابل.

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التونة بالمايونيز والخضروات

حضري لطفلك ساندوتش غني بقطع التونة مع دمجها بالمايونيز وقطع الخضروات صغيرة الحجم. 

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 البيتزا الرول 

واحدة من أفضل الاختيارات كبديل لساندوتشات الجبنة والخضروات التقليدية،اخبزي البيتزا المحشوة بالجبنة والخضروات في شكل رول وقدميها.

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توست الموز بالشوكولاتة

لامانع من وضع ساندوتش غني الفواكه والسكريات، يفضله طفلك بدلًا من شراء المواد الحافظة، والحلوى الجاهزة، حضري له توست محشو بالنوتيلا وقطع الموز الشهية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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