نصائح لتخزين الطعام بطريقة صحيحة.. وتحذيرات من «الجوع العاطفي»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تخزين الأطعمة عادة حرصت عليها ربات البيوت على مدى عقود طويلة، إذ يعد هذا الأمر من الوسائل الأساسية التي تلجأ لها السيدة محاولة في توفير كافة احتياجات الأسرة من الطعام بصورة مستمرة داخل المنزل، لكن القيام بهذا الأمر قد يؤدي إلى إهدار كميات كبيرة من الغذاء، وهو ما يؤثر بدوره على سير أزمة التغيرات المناخية حول العالم.

وللمساهمة في العمل على أزمة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة الماضية، يجب التركيز على المهام الفردية التي يتم القيام بها بصور خاطئة داخل المجتمعات المختلفة، والتي تأتي من بينها كيفية تخزين الطعام بخطوات صحيحة، وكذلك التجنب من الإفراط في شراء الأغذية عما تحتاجه الأسرة.

نصائح لتخزين الأطعمة لترشيد الاستهلاك الغذائي

وكشفت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد تكنولوجيا وبحوث الغذاء، خلال حديثها لـ«هن»، عن مجموعة من النصائح المهمة لربات البيوت، لمعرفة طرق التخزين الصحيحة والأساسية للطعام، محاولة في ترشيد الاستهلاك الغذائي داخل المنزل.

وتتمثل هذه النصائح في:

1- شراء ما يكفي من الطعام حسب احتياجات الأسرة وعدد أفرادها، «نشتري حاجتنا بالورقة والقلم».

2- تحديد جدول لتناول الأطعمة على مدار الأسبوع.

3- شراء الخبز بكميات تكفي احتياجات الأسرة فقط، وخلال تناول الطعام يتم تقطيعه إلى أجزاء صغيرة، ووضعه في طبق رئيسي، حتى لا يتم إهداره بكميات كبيرة.

4- وضع الكميات المتبقية من الطعام داخل الفريزر لحين تناولها مرة أخرى.

5- تخزين الأطعمة بكميات قليلة.

تحذيرات من هذه الأمور عند تخزين الطعام

كما وجهت خبيرة التغذية تحذيراتها من بعض الأمور عند الإقبال على تخزين الطعام، وهي:

1- تجنب التسارع على شراء الأطعمة في العروض المختلفة، «لأنها غالبًا بتكون حاجات قاربت على انتهاء صلاحيتها».

2- تجنب شراء الأغذية في وقت الشعور بالجوع العاطفي، «وهو إني أشوف أكل بحبه فأحس إني جعانة، وده بيخليني أشتري كميات أكبر».

3- الابتعاد قدر الإمكان عن تخزين الأغذية المحفوظة والمعلبات.