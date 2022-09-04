كيف أجعل ابني يحب المدرسة؟.. 5 خطوات تساعدك أبرزها «المكافآت»

القاهرة - سمر حسين - ماما

كيف أجعل ابني يحب المدرسة؟.. سؤال يتبادر إلى أذهان العديد من الأمهات خاصة مع الاستعداد لاستقبال عام دراسي جديد، إذ يشعر الكثير من الأطفال بالحزن والغضب الشديدين خلال هذه الفترة، نظرًا لتخليهم عن اللعب والسهر ليلًا، والاضطرار إلى النوم مبكرًا للاستيقاظ في الصباح الباكر، والعودة إلى الأيام الدراسية.

ولتوفير الإجابات الخاصة بالسؤال الذي يحير أمهات كثيرات بشأن كيف أجعل ابني يحب المدرسة، يكشف عدد من الخبراء التربويين حول العالم، عن مجموعة من النصائح التي تساهم في زيادة حماس الطفل للذهاب إلى مدرسته.

كيف أجعل ابني يحب المدرسة؟

ولكل أم تتساءل في ذاتها عن كيف أجعل ابني يحب المدرسة؟، يكشف موقع tasteinc العالمي، عن عدد من الخطوات التي تساعد الأم في النجاح بهذا الأمر.

1- قومي بإعداد نظام مكافأة

لتحفيز أطفالك على الأداء الجيد والاستمتاع بالمدرسة، ضعي نظامًا للمكافآت، ليس عليكِ فقط منحه مكافأة عند تحقيق الدرجات الجيدة، ولكن من أجل مساعدته على التقدم أيضًا، وهو ما سيشعر أطفالك بسعادة أكبر عندما يكونون في المدرسة.

2- شجعيه على تكوين الصداقات

دعي طفلك يعرف أنه مُرحب بإحضار أصدقائه إلى المنزل في أي وقت، واحرصي على سؤاله عنهم وشجعيه على تكوين صداقات جديدة، إذ أنه يمكن أن يساعد وجود شبكة جيدة من الأصدقاء الأطفال على التطلع إلى الذهاب إلى المدرسة.

3- المشاركة في الأنشطة المدرسية

واحدة من أفضل الطرق لجعل المدرسة أكثر متعة لطفلك، هي تشجيعه على الانضمام للمشاركة بالأنشطة المدرسية المختلفة، لأنها أيضًا طريقة رائعة لتخفيف أي إجهاد يتراكم عليه خلال اليوم الدراسي.

4- أظهري الاهتمام

اظهري دائمًا اهتمامًا بعمل طفلك المدرسي، واسأليه عن المواد المفضلة لديه لبدء المحادثة حول المدرسة، واجعلي المحادثة إيجابية.

5- الاهتمام بما يحب

شجعي طفلك دائمًا على متابعة اهتماماته، فإذا وجدتي أنه مهتم بموضوع ما، فيجب عليكي تعزيز ما يحب.