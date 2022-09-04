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شوربة الكرنب الوصفة السحرية لفقدان الوزن.. تعرفي على فوائدها

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القاهرة - سمر حسين - صحة

شوربة الكرنب

العديد من الوصفات التي تساهم في فقدان الوزن، يبحث عنها العديد ممن يعانون من السمنة المفرطة، خاصة الطبيعية التي لا تحتاج إلى وقت طويل لتحضيرها والحصول عليها، وتعد شوربة الكرنب واحدة من الوسائل التي تساهم في حرق الدهون بشكل فعال وفي مدة زمنية قصيرة، إذ يلجأ لها الكثير من الأشخاص.

ولا تحتاج شوربة الكرنب وقتا طويلا كي يتم إعدادها، فيمكن الحصول عليها في دقائق معدودة، وذلك حسب ما كشفت الدكتورة مها رادميس، استشاري التغذية في حديث سابق لـ«الوطن».

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الفوائد الصحية لـ شوربة الكرنب 

ووفق ما أوضحت خبيرة التغذية، أن لشوربة الكرنب فوائد فعالة في إنقاص الوزن بصورة فعالة، حيث أنه يجب تحضيرها يوما بيوم حتى تكون طازجة، ومن بين الفوائد الصحية لشوربة الكرنب في التخلص من السمنة.

1- تساعد في ملء المعدة، وتمنح الشعور بالشبع.

2- غنية بفيتامين «ب 12»، والذي يساهم في الشعور للتغلب على الإجهاد، كما أنه يساعد في تعزيز صحة المخ والأعصاب.

3- غنية بالفيتامينات والمعادن المختلفة التي يحتاجها الجسم، وتساهم في حرق الدهون.

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طريقة عمل شوربة الكرنب 

وكشفت خبيرة التغذية عن طريقة عمل شوربة الكرنب، والتي لا تحتاج سوى دقائق معدودة، وهي:

- تقطيع الكرنب إلى قطع صغيرة.

- وضعه داخل إناء مملوء بالماء مع حبة صغيرة من البصل، ويمكن إضافة الكرفس حسب الرغبة.

- وضع رشة صغيرة من الملح والفلفل.

- تركها في الإناء على النار حتى تغلي غلوة صغيرة، ومن ثم يتم رفعها وتناولها.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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