«لانش بوكس الفراعنة».. كيف حفظ القدماء المصريون طعامهم بمواد من الطبيعة؟

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

اهتم المصريون القدماء بصناعة كل ما هو مهم وأساسي للاستخدام في الحياة اليومية، خاصة ما كانت تحتاج له المرأة داخل بيتها، وذلك لتوفير الراحة لها وما يسهل عليها خدمة وتلبية احتياجات أسرتها، وهو ما جاء من خلال التفكير بما يساهم بالحفاظ على سلامة الغذاء وحفظه من التلف نتيجة التعرض للهواء والرطوبة والعوامل الجوية المختلفة، نجح المصري القديم في تصنيع أول «لانش بوكس» عرفه التاريخ، من خلال استخدام بعض أنواع الحجارة.

تداول صور لـ «لانش بوكس» الحضارة المصرية القديمة

ومؤخرًا، شهدت عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تداول لعدد من الصور الخاصة ببعض أواني حفظ الأطعمة التي صنعها المصريون القدماء وجاء تصميمها على شكل «أوز»، وتعد بمثابة «اللانش البوكس» المتواجد بالعصر الحديث.

خبير أثري يوضح تاريخ صناعة أواني حفظ الأطعمة

كشف الدكتور عماد المهدي، الباحث الأثري، وعضو اتحاد الآثاريين، خلال حديثه لـ«هن»، أن المصري القديم اهتم بالبحث عن كل ما يحفظ الأطعمة من التلف لأطول فترة زمنية ممكنة، فجاء من بين أفكاره استخدام، السلق، والتجفيف، وتمليح بعض أنواع الأطعمة، وصولًا لمراحل تصنيع الأواني الفخارية التي تحفظها من التلف.

المصري القديم أبدع في صناعة النماذج المختلفة لحمل وحفظ الطعام، والتي من بينها الحقائب، والسِلال، وكذلك أواني الحفظ المغلقة، وذلك حسب ما كشف الخبير الأثري.

نماذج مختلفة للأواني الخاصة بحفظ الأطعمة

أمام بخصوص أواني حفظ الأطعمة التي صُنعت على شكل أوز، وتم تداول صورها على مدار الأيام الماضية، أوضح «المهدي»، أن المصريين القدماء ابتكروا صناعة أدوات المائدة وكذلك حفظ الطعام، وجاءت على أشكال وتصميمات مختلفة مستوحاة جميعها من الطبيعة، «الأوز كان من الأكلات المفضلة عند المصري القديم، وبما أنه كان محبا للطبيعة، فصنع أدواته بمشاهد منها والبيئة التي عاش بها، ونظرًا لكثرة المنتجات الغذائية والمحاصيل كان يبتكر في صنع أدوات لحفظها فيها وأكثرها من الفخار».

وأوضح الخبير الأثري، أن أواني حفظ الأطعمة التي صممها المصري القديم، تعد من أقدام الأدوات الخاصة بالطعام في العالم والحضارة المصرية القديمة، حيث إنه تم ابتكارها في عصر ما قبل الأسرات، وجاء تصميم بعضها من الفخار أو الأحجار الجيرية أو الأخشاب، وذلك كي يتم الحفاظ على الأطعمة صحية وطازجة في غير موسمها.