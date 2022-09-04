خاصة وأنت نائم.. لهذا السبب يجب إغلاق باب غرفة النوم ليلاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

سواء كان ذلك يمنحنا فرصة لسماع أطفالنا بشكل أفضل أو السماح بدخول الهواء النقي، فقد ثبت أن ترك باب غرفة النوم مفتوحًا ليس الخيار الأفضل.

هناك عدة أسباب تجعلنا نغلق الباب أثناء النوم، نستعرضها لكم وفق ما أوضح موقع "brightside".

- لديك فرصة أفضل للنجاة من حريق:

إذا تركت باب غرفة نومك مفتوحًا عندما تنام وكان هناك حريق، فقد ينتشر بشكل أسرع في غرفتك، لكن، قد يمنحك الباب المغلق مزيدًا من الوقت للتصرف وإنقاذ نفسك من النار، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدخان السام لن ينتشر بسهولة.

- يمنع الضوضاء ويمنحك نومًا عميقًا:

إذا كنت تعيش في بيئة صاخبة وكان نومك خفيفًا، فمن المحتمل أنك تواجه صعوبة في النوم، لذا فإن إغلاق الباب هو خيار جيد، حتى لو لم تكن معتادًا عليه.

فضلا عن ذلك، يساهم أيضا في تجنب سمتع أصوات الأشخاص في الغرف المجاورة.

- يزيد من فرصة الاستيقاظ بشكل أسرع في حالة تعرض منزلك للسرقة:

يمكن أن يمنحك باب غرفة النوم المغلق، فرصة للتصرف إذا سمعت أن شخصًا ما اقتحم منزلك أو على وشك ذلك، سيسمح لك هذا أيضًا بالبقاء أكثر أمانًا أثناء انتظار وصول الشرطة وإنقاذك.

- الاحتفاظ بالطاقة الإيجابية بداخل الغرفة:

أحد مبادئ فلسفة "فنج شوي"، هو تجنب النوم في غرفة ذات باب مفتوح، وذلك لأن الطاقة الإيجابية في الغرفة يمكن أن تخرج، ما قد يجعل هناك فرصة لدخول الطاقة السلبية.

لذا، سيمنع إغلاق الباب كل هذا، ويمنحك شعوراً بالأمان والسكينة، والهدوء.

لماذا تنبح الكلاب عند رؤية بعض الأشخاص بينما تتجاهل غيرهم؟

نوع شهير من الشاي تناوله يوميا يعزز صحة الدماغ والعظام

في موسمه.. ماذا يحدث لجسم الرجل عندما يأكل التين الشوكي؟

ظهور الشامات بالجسم.. 6 علامات تعني أنها خطر وتستدعي زيارة الطبيب

ما الذي قد يحدث لجسمك إذا قررت تناول الأرز يوميا؟