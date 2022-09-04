«الصحة»: الدولة تنفق 100 مليون جنيه سنويا لتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بوزارة الصحة والسكان، إن الأرقام المرتبطة بالإنفاق المباشر على وسائل تنظيم الأسرة تتجاوز 100 مليون جنيه سنويا، بالإضافة إلى التوعية «انتقلنا من الأدوات البسيطة مثل الأقراص إلى آليات جديدة أسهل ومجانية أو بـ2 جنيه، فالوسيلة الواحدة تدعمها الدولة بأكثر من 1248 جنيها».

وأضاف «عبدالغفار» خلال حواره ببرنامج «الستات مابيعرفوش يكدبوا» على قناة «CBC» من تقديم منى عبدالغني وإيمان عز الدين: «الدولة المصرية حريصة على حصول المصريين على حياة كريمة تليق بهم، حيث تستهدف الحفاظ على الخصائص السكانية للمصريين، وأن يكون المواطن المصري في حالة صحية جيدة، وقادر على التكسب ويعيش بشكل كريم في بيت مناسب وثقافة مناسبة».

اجتماعات يومية متكررة

وتابع المتحدث الرسمي بوزارة الصحة والسكان، أن وزير الصحة يعقد اجتماعات يومية متكررة لبحث الملف السكاني وأن نحيا حياة كريمة اجتماعيا، اقتصاديا، وصحيا، مشددًا على أن الزيادة السكانية هي الغول الذي يلتهم الحياة الكريمة، محذرًا من كثرة الإنجاب أو الانجاب في سن متأخر دون تخطيط.

وحول بعض المفاهيم والعبارات المغلوطة التي يسوقها مناهضي تنظيم الأسرة مثل «العيل بيجي برزقه»، قال: «نؤمن إيمانا بأن الرازق هو الله، لكن الإنجاب ليس من مصادر الدخل».

أفضل سن للإنجاب

وأكد أن أفضل سن للإنجاب يبدأ بعد سن الرشد وهو 21 سنة: «إذا كان القانون نصّ على أن من هم دون الـ21 سنة لا يمكن أن يكونوا مسؤولين عن أموالهم، فمن المنطقي ألا يكونوا مسؤولين عن الأطفال حتى لو توفرت لديهم القدرة المالية، فكم من المشاكل التي نتجت عن الانجاب المبكر بعد الزواج».