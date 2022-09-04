عضو «القومي للمرأة»: أطلقنا عددا من المبادرات لتوفير فرص عمل للسيدات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن الزواج المبكر هي قضية غاية في الخطورة ويعاني منها الكثير من السيدات على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن زواج القاصرات لهو وأد لبراءة =الأطفال، كما أن الصحة الإنجابية لتلك المرأة تكون غير مؤهلة وغير قادرة على هذا، الأمر الذي قد يؤدى لوجود حالات وفاة في المواليد.

رانيا يحيى: المجلس قام بإطلاق الكثير من المبادرات

وأضافت «يحيى»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المجلس قام بإطلاق الكثير من المبادرات من أجل توفير فرص عمل للسيدات من خلال مشاريع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وبعضا من المشاريع كالأشغال اليدوية.

رانيا يحيى: يجب توفير موانع الحمل بالقرى والنجوع المختلفة

واستطردت: «المجلس بيقوم بأدوار مختلفة، زي التوعية اللي بتقوم بيها لجنة الصحة والسكان في المجلس القومي للمرأة من خلال فروع المجلس المختلفة على مستوى الجمهورية لهو أمر غاية في الأهمية، ويجب أن يكون هناك متابعة من قبل وزارة الصحة للمناطق التي تعاني عجزا في توفير وسائل منع الحمل، وأن يتم توفيرها في القرى والنجوع والمناطق الصحية أو الوحدات الصحية الموجودة في تلك المناطق، حتى تحقق السيدات رغباتها في منع الحمل».

وأوضحت أن المسح والتقرير الأخير الصادر من جهاز التعبئة العامة والإحصاء قد أظهر بأن السيدات اللاتي لديهم نضجا في العقل والتعليم كان لديهن اهتمام أكبر في الحفاظ على صحتهن وحياتهن، كما أن نسبة الزواج في سن مبكر لهن أقل.