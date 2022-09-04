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الامارات | سويسرا: ارتفاع الحرارة يذيب أنهاراً جليدية عمرها 7000 سنة

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زيوريخ - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فقدت بعض الأنهار الجليدية الصغيرة في سويسرا كميات كبيرة من جليدها الصيف الجاري، وسط ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، ما أجبر العلماء على إنهاء بعض برامجهم الخاصة بالقياس، حيث إنه لم يتبق أي جليد. وقال ماتياس هانس، الذي يترأس شبكة «جلاموس» لقياس الأنهار الجليدية: «ما نراه أقوى من أي شيء اعتقدنا أنه ممكن حتى الآن». وأضاف هانس أن «بعض طبقات الجليد في نهر (كورفاتش) الجليدي، التي تشكلت قبل نحو 7000 عام، ذابت أيضاً». ويقيس علماء برنامج «جلاموس» الأنهار الجليدية، منذ عقود، ويقيّمون مستويات حجم الثلج في الشتاء وذوبان الجليد في الصيف.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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