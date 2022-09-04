الامارات | «نتفليكس» تختار ممثلي دورَي وليام وكيت في «التاج 6»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير أن شبكة «نتفليكس» اختارت ممثلين لتجسيد دوق ودوقة كامبريدج في الجزء السادس من مسلسل ذا كراون (التاج). وبحسب العديد من المنافذ الإعلامية الأميركية، سيقوم الممثلان روفوس كامبا (16 عاماً)، وإد ماكفي (21 عاماً)، بدور وليام، بينما ستقوم ميج بيلامي بدور كيت ميدلتون. وجاء الإعلان قبل إطلاق الجزء الخامس من المسلسل الملكي الشهير، الذي من المقرر أن يعود في نوفمبر المقبل. وتقوم إميلدا ستونتن بدور الملكة بعدما قامت به أوليفيا كولمان، بينما يحل جوناثان برايس محل توبياس مينزيس في دور دوق إدنبره، وليزلي مانفيل محل هيلينا بونهام كارتر في دور الأميرة مارغريت.