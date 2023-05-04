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وظائف بـ المعهد التقني السعودي لخدمات البترول

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول (التابع لوزارة الطاقة) ، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المعهد في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • المدرب الفني 2 ميكانيكي.

المؤهلات والخبرات:

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  • دبلوم مؤهل في موضوع هندسي / تقني.
  • قدرة ممتازة في اللغة الإنجليزية.
  • خبرة: 3 سنوات من الخبرة الصناعية ذات الصلة في صناعة البتروكيماويات والهندسة وصيانة المصانع.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وبدءاً من تاريخ 3 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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