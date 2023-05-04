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شكرا لقرائتكم وظائف بـ المعهد التقني السعودي لخدمات البترول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول (التابع لوزارة الطاقة) ، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المعهد في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- المدرب الفني 2 ميكانيكي.
المؤهلات والخبرات:
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- دبلوم مؤهل في موضوع هندسي / تقني.
- قدرة ممتازة في اللغة الإنجليزية.
- خبرة: 3 سنوات من الخبرة الصناعية ذات الصلة في صناعة البتروكيماويات والهندسة وصيانة المصانع.
طريقة التقديم:
أوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وبدءاً من تاريخ 3 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).