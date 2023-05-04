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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت (الهيئة العامة للإحصاء)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- إحصائي(TEST).
المؤهلات والخبرات:
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- درجة بكالوريوس في الرياضيات / الإحصاء أو ما يعادله.
- مبتدئ الخبرة.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف وذلك بدءاً من تاريخ 3 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).