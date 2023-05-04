شكرا لقرائتكم صندوق الاستثمارات يعلن عن وظائف بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: المسميات الوظيفية: البروتوكول والعمليات الخاصة. مساعد البروتوكول والعمليات الخاصة. محلل أول سكرتارية. محلل أول سكرتارية. مساعد أول الجودة والحوكمة. مساعد نائب الرئيس. محترف التميز التشغيلي. والمزيد … طريقة التقديم: أوضح الصندوق أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 مايو 2023م. قد يهمّك أيضاً وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).