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صندوق الاستثمارات يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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شكرا لقرائتكم صندوق الاستثمارات يعلن عن وظائف بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1.  البروتوكول والعمليات الخاصة.
  2.  مساعد البروتوكول والعمليات الخاصة.
  3.  محلل أول سكرتارية.
  4.  محلل أول سكرتارية.
  5.  مساعد أول الجودة والحوكمة.
  6.  مساعد نائب الرئيس. محترف التميز التشغيلي.
  7.  والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح الصندوق أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 مايو 2023م.

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وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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