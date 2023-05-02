وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الفنار

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– خبير الملكية/ المرافق.

– مسؤول دعم عمليات الأعمال.

– مهندس معلومات.

– مصمم أول نماذج.

– مهندس منشأة.

– أخصائي أول تسويق.

– مسؤول تشغيل المرافق.

– مدقق داخلي للمشتريات.

– مهندس ضبط الجودة/ الجهد المتوسط.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)