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وظائف شاغرة لدى عبداللطيف جميل للتمويل

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (3) وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مسؤول إئتمان”، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة جازان.

شروط وظائف عبداللطيف جميل للتمويل

وبيّنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

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التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يوليو 2023م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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