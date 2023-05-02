شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى تكافل الراجحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة تكافل الراجحي للتأمين التكافلي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف تكافل الراجحي

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً

– مساعد مدير/ طبيب التأمين الصحي.

– أخصائي إصدار السياسات والحسابات.

– أخصائي أول التفويض المسبق.

– أخصائي المطالبات الصحية.

– أخصائي أول المطالبات الصحية.

– خصائي أول/ طبيب متنقل.

– أخصائي أول علاقات المزودين.

– أخصائي أول دعم المزودين.

– أخصائي أول الجودة والرقابة.

– أخصائي أول/ خط المساعدة الطبية.

– أخصائي وحدة كبار الشخصيات/ النخبة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)