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شكرا لقرائتكم وظائف لدى شركة سابك السعودية بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة سابك السعودية (SABIC)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مهندس الدروس المستفادة.
- أخصائي MTO.
- مخطط المشروع.
- مهندس البناء.
- مهندس رئيسي ، الاستدامة.
- مهندس البيئة والصحة والسلامة والأمن.
- مهندس تقدير التكاليف.
- محلل أول ، IT / EDMS.
- مهندس سلامة العمليات الرئيسي.
- مهندس إنشائي مدني.
- مهندس إدارة المخاطر.
- التأكيد ، النمو الاستراتيجي – إدارة المخاطر.
- محلل ، بحوث اقتصادية.
- أخصائي إدارة المحافظ.
- أخصائي أول ، التخطيط الضريبي والمشاريع.
- مدير تطوير المشاريع.
- مدير المخاطر ، النمو الاستراتيجي – إدارة المخاطر.
- والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 2 مايو 2023م.
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