شكرا لقرائتكم وظائف لدى شركة سابك السعودية بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة سابك السعودية (SABIC)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مهندس الدروس المستفادة. أخصائي MTO. مخطط المشروع. مهندس البناء. مهندس رئيسي ، الاستدامة. مهندس البيئة والصحة والسلامة والأمن. مهندس تقدير التكاليف. محلل أول ، IT / EDMS. مهندس سلامة العمليات الرئيسي. مهندس إنشائي مدني. مهندس إدارة المخاطر. التأكيد ، النمو الاستراتيجي – إدارة المخاطر. محلل ، بحوث اقتصادية. أخصائي إدارة المحافظ. أخصائي أول ، التخطيط الضريبي والمشاريع. مدير تطوير المشاريع. مدير المخاطر ، النمو الاستراتيجي – إدارة المخاطر. والمزيد …