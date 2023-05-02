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شكرا لقرائتكم وظائف بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- أخصائي دراسات الزكاة.
- محقق التهرب.
- مشرف تخطيط الخدمة.
- مدير تجربة العملاء.
- والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 1 مايو 2023م.
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