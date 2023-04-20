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شكرا لقرائتكم هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة السوق المالية (CMA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مستشار – مركز الوثائق والمحفوظات:
المؤهلات والخبرات:
- الدرجة العلمية: دكتوراه
- التخصص: اللغة العربية
- الخبرة: لا تقل عن 10 سنوات في الأسواق المالية في السعودية
مستشار – إدارة التزام مؤسسات السوق:
المؤهلات والخبرات:
- أن يكون حاصلاً على درجة ويفضل الماجستير في التخصصات التالية :
- إدارة أعمال، مالية، محاسبة أو ما يعادلها .
- أن تكون شهادته صادرة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية .
- خبرة (15) سنة دراسية عليا في مجال التنسيق والإشراف المالي.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).