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هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة

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شكرا لقرائتكم هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة السوق المالية (CMA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مستشار – مركز الوثائق والمحفوظات:

المؤهلات والخبرات:

  • الدرجة العلمية: دكتوراه
  • التخصص: اللغة العربية
  • الخبرة: لا تقل عن 10 سنوات في الأسواق المالية في

مستشار – إدارة التزام مؤسسات السوق:

المؤهلات والخبرات:

  • أن يكون حاصلاً على درجة ويفضل الماجستير في التخصصات التالية :
  • إدارة أعمال، مالية، محاسبة أو ما يعادلها .
  • أن تكون شهادته صادرة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية .
  • خبرة (15) سنة دراسية عليا في مجال التنسيق والإشراف المالي.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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