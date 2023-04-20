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شركة بترو رابغ تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بترو رابغ (Petro Rabigh) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

رئيس تعيين التسويق الفني:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في التسويق أو علوم البوليمر أو مجال ذي صلة. ويفضل درجة متقدمة.
  •  خبرة واسعة ومثبتة (أعلى من 15 عامًا) في التسويق التقني للبوليمرات أو دور ذي صلة ، مع سجل حافل بالنجاح في دفع الأفراد ونمو الأعمال. مهارات قيادية وإدارية قوية ، مع خبرة في بناء وقيادة فرق عالية الأداء.
  • مهارات الاتصال والعرض التقديمي والتعامل مع الآخرين ممتازة.
  • معرفة متعمقة لتقنيات صناعة البوليمر وتطبيقاتها.
  • الإلمام باللوائح والمعايير ذات الصلة التي تحكم صناعة البوليمر.
  • إتقان أدوات البرامج ذات الصلة ، بما في ذلك Microsoft Office و SAP والمنصات الرقمية التسويقية.

أخصائي تخطيط مؤسسي:

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها. التدريب أو التأهيل في مجال الاقتصاد ، والأعمال التجارية ، والسياسة العامة ، والهندسة أو ما يعادلها.
  • خبرة 17 عاما من الخبرة العملية ذات الصلة.
  • الخبرة ذات الصلة في إدارة المشروع بما في ذلك خطة التنمية وإدارة الفريق والتسليم والنشر.
  •  المعرفة في المحاسبة الإدارية وتحليلات الأعمال.

طريقة التقديم :

أوضحت بترو رابغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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