شكرا لقرائتكم وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

نائب الرئيس – المعرفة والتحليل.

زميل – المواد الحرجة في قطاع الكهرباء.

معاون – استشاري.

محلل – استشاري.

الزميل الثاني – الاقتصاد الكلي.

مدير / رئيس – استشارات.