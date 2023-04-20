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شكرا لقرائتكم وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- نائب الرئيس – المعرفة والتحليل.
- زميل – المواد الحرجة في قطاع الكهرباء.
- معاون – استشاري.
- محلل – استشاري.
- الزميل الثاني – الاقتصاد الكلي.
- مدير / رئيس – استشارات.
طريقة التقديم:
أوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).