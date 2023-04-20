وظائف

وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل  في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • نائب الرئيس – المعرفة والتحليل.
  • زميل – المواد الحرجة في قطاع الكهرباء.
  • معاون – استشاري.
  • محلل – استشاري.
  • الزميل الثاني – الاقتصاد الكلي.
  • مدير / رئيس – استشارات.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا