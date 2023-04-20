وظائف إدارية شاغرة بمجموعة المجدوعي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض التابعة للمجموعة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف المجدوعي القابضة

وأبرزت مجموعة المجدوعي القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد تسويق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد موارد بشرية (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– موظف مشتريات (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، سلسلة التوريد).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة المجدوعي القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)