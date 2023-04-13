وظائف شاغرة في فروع طيران أديل

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (4) وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “منسق التحول/ عمليات المنحدرات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

شروط وظائف طيران أديل

وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادات الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)