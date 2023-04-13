وظائف هندسية شاغرة في الفطيم القابضة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومتاجرها في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت مجموعة الفطيم القابضة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس كهرباء موقع (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مشرف موقع/ التدفئة والتهوية وتكييف الهواء: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)