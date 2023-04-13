وظائف شاغرة في صدارة للكيميائيات

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف صدارة

وأبرزت شركة صدارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي التخطيط والجدولة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، إدارة الأعمال، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي المشاريع الخاصة: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس مشروع أول: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)