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شكرا لقرائتكم 221 وظيفة بمجموعة لاندمارك العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة لاندمارك العربية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر 221 وظيفة شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل بفروعها في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مساعد منسق شراء.
- تنفيذي – Ecom.
- مساعد مدير – قانوني.
- المدرب شو اكسبرس – السعودية.
- تنفيذي – تسويق بصري.
- مدير أعمال CP.
- مدقق التجزئة.
- تنفيذي – تدقيق التجزئة.
- مجموعة الموارد البشرية.
- دعم العمليات الإقليمية.
- مساعد مدير تطوير المواهب.
- مدير عمليات البيع بالتجزئة.
- تنفيذي – قانوني وامتثال.
طريقة التقديم:
أوضحت المجموعة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).