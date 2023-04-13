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وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية

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شكرا لقرائتكم وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. أخصائي التخدير.
  2. طبيب عام ، الأشعة.
  3. أخصائي علم الأمراض.
  4. جراح الأوعية الدموية.
  5. طبيب ممرض أول – رعاية الطوارئ.
  6. كبير الممرضات السريرية – رعاية الأم / الطفل.
  7. ممرضة أول – غرفة العمليات.
  8. طبيب التخدير العام.
  9. جراحة تجميلية.
  10. طبيب كلى.
  11. جراح عام ، جراحة المخ والأعصاب.
  12. طبيب عام – رعاية أولية للأطفال.
  13. طبيب أطفال عام.
  14. أخصائي العناية المركزة للبالغين.
  15. كبار محلل الأعمال.
  16. طبيب عام ، علم الديماتولوجيا.
  17. منسق الحالة – رعاية المرضى الداخليين.
  18. طبيب عام ، التخدير.
  19. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: اضغط هنا
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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