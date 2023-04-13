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شكرا لقرائتكم وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- أخصائي التخدير.
- طبيب عام ، الأشعة.
- أخصائي علم الأمراض.
- جراح الأوعية الدموية.
- طبيب ممرض أول – رعاية الطوارئ.
- كبير الممرضات السريرية – رعاية الأم / الطفل.
- ممرضة أول – غرفة العمليات.
- طبيب التخدير العام.
- جراحة تجميلية.
- طبيب كلى.
- جراح عام ، جراحة المخ والأعصاب.
- طبيب عام – رعاية أولية للأطفال.
- طبيب أطفال عام.
- أخصائي العناية المركزة للبالغين.
- كبار محلل الأعمال.
- طبيب عام ، علم الديماتولوجيا.
- منسق الحالة – رعاية المرضى الداخليين.
- طبيب عام ، التخدير.
- والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: اضغط هنا