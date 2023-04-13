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شكرا لقرائتكم مكتبة جرير تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مكتبة جرير، عن فتح باب التوظيف للرجال والنساء من حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)؛ للعمل بفروعها في مختلف مناطق المملكة (اختر فرع جرير الأقرب لك) – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
وأوضحت المكتبة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :
المسميات الوظيفية
1- مسؤول مبيعات.
2- محاسب مبيعات.
3- فني هواتف ذكية.
4- محاسب في قسم المحاسبة.
طريقة التقديم
وأشارت مكتبة جرير إلى أن التقديم متاح الآن من خلال البريد الإلكتروني التالي: mailto:[email protected]