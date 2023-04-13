شكرا لقرائتكم مكتبة جرير تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مكتبة جرير، عن فتح باب التوظيف للرجال والنساء من حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)؛ للعمل بفروعها في مختلف مناطق المملكة (اختر فرع جرير الأقرب لك) – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضحت المكتبة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :

المسميات الوظيفية

1- مسؤول مبيعات.

2- محاسب مبيعات.

3- فني هواتف ذكية.

4- محاسب في قسم المحاسبة.

طريقة التقديم

وأشارت مكتبة جرير إلى أن التقديم متاح الآن من خلال البريد الإلكتروني التالي: mailto:[email protected]